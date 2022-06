Calcio a 5, Sandro Abate: idee chiare per la panchina e c'è già un super colpo Individuata la nuova guida tecnica, ma anche un calcettista per ripartire con decisione

La Sandro Abate Avellino getta le basi per la nuova stagione ed è già pronta alla definizione della guida tecnica, ma anche di un super colpo per la squadra. Dopo l’addio di mister Scarpitti e dell’estremo difensore Thiago Perez, il club irpino sembra aver individuato la nuova guida tecnica. Piero Basile è vicino alla Sandro Abate. Il tecnico classe ’77 è reduce proprio dall’esperienza biennale sulla panchina del Napoli Futsal, che hanno eliminato la Sandro Abate ai quarti di finale dai playoff Scudetto. Ma le novità non sono finite qui. Infatti, dovrebbe approdare da El Pozo anche il calcettista Matteus, protagonista nella Liga tre anni fa. La conferma arriva proprio dal canale Twitter di Rodrigo Saldanha: “O fixo Matteus vai jogar no Sandro Abate, da Itália, na próxima temporada. Ele estava no El Pozo.” Il club irpino, dunque, procede a ritmi spediti per la costruzione della squadra in vista della regular season 2022/23.