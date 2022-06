Basket, l'ACSI di Donatella Buglione tra settore giovanile e prima squadra Grande attesa per il camp multisport, organizzato dalla società e in programma a Picarelli

È stato un 2021/2022 di buonissimi risultati per l'ACSI Basket dei tecnici, Donatella Buglione, Nico Maglio e Alberto Rizzo, e dei dirigenti, Antonio Borea e Salvatore Crispino. Dala vittoria dell'under 18 regionale nella stagione precedente alla salvezza in Serie D all'ottimo campionato di eccellenza under 19 nel corso dell'annata appena terminata: ecco i traguardi del club, che ha disputato anche il torneo under 13 maschile. Alcuni cestisti dell'ACSI sono stati convocati dalla Del Fes Avellino in Serie B, come Leone Crispino, Gabriele Ciampa e Francesco De Lucia. Alessandro Iannicelli e Matteo Cavaliere hanno, invece, partecipato alla Serie C Gold con il Basket Club Irpinia. L'ACSI è stata protagonista pure nel campionato esordienti, con il minibasket e torna il camp multisport per i bambini dai 5 ai 13 anni, in programma dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno al 1° luglio al "Country Sport" di Picarelli dalle 8.30 alle 16.30: basket, calcio e nuoto.

ACSI Basket: Leone Crispino, Davide Grasso, Gabriele Ciampa, Tullio Tozza, Jacopo Borea, Pasquale Pastore, Francesco Giulivo, Gabriele Puzo, Gianmarco Nappi, Francesco De Lucia, Diego Pellicano, Giovanni Schiavone.