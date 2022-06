Nuoto Pinnato, ASD Sparta: numeri super al Trofeo Nazionale Centro Sud Italia Per il club di Mirabella Eclano ecco 40 medaglie: 16 d'oro, 16 d'argento e 8 di bronzo

L'ASD Sparta ha conquistato 40 medaglie, 16 d'oro, 16 d'argento e 8 di bronzo, con un record al Trofeo Nazionale CONI Centro Sud Italia. Nell'evento di domenica, all'Elysium di Agropoli, con 600 atleti selezionati da 20 società provenienti dalle 10 regioni partecipanti con 128 batterie, il team di Mirabella Eclano, guidato dal tecnico Fabio Carbone, si è confermato protagonista.

Titolo e primato italiano per Amato Palmieri nei 50 APN con il tempo di 20''58. Oro per Pina Palumbo (M35) e Lucia Carbone (M30) nella specialità 50 PN. La staffetta 4x100 PN mix dell'ASD Sparta, composto da Ferdinando Nicotera, Daniele Pelosi, Adriana Graziosi e Monica Puopolo, ha conquistato il titolo italiano al pari di Emilio Giusto, Paola Trillo e Maria Di Talia nei 50 NP. Alex Belmonte vince l'oro nella massacrante prova dei 400 PN e Kristian Cappuccio firma la doppietta con i primati nei 50 e nei 100 PN. Il pluricampione regionale, Erasmo Carbone, monopolizza le distanza 50, 100 e 200 NP.

Argento, invece, per le staffette: Maria Di Talia, Mariassunta Basile, Paola Trillo e Michelle Belmonte nella 4x50 mix 2PN 2NP, Emilio Giusto, Alex Belmonte, Giovanni Rossetti ed Erasmo Carbone nella 4x50 2PN 2NP. Andrea Di Talia ha strappato, inoltre, il pass per i prossimi campionati italiani estivi, in programma il 2 e il 3 luglio alla Piscina Scandone di Napoli.

Foto: ASD Sparta