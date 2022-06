Calcio a 5, Sandro Abate: ecco l'ulteriore rinnovo nella squadra L'ex Cormar Polistena vestirà la maglia verdeazzurra anche nella prossima regular season

Arriva un’altra conferma in casa Sandro Abate. Dopo i rinnovi di Alex e Avellino, il club irpino ha ufficializzato la permanenza per un altro anno anche di Angelo Creaco. L'ex Cormar Polistena, arrivato tra le file della Sandro Abate nel mercato dicembrino della scorsa regular season, ha realizzato complessivamente 4 reti in 31 presenze ufficiali.

“Sono molto orgoglioso e felice per la riconferma. Restare ad Avellino e giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate è motivo di orgoglio – dichiara l’universale -. Ringrazio Massimo Abate e l’intera famiglia Sandro Abate per la fiducia che ripagherò sul campo. Abbiamo fatto molto bene nella scorsa stagione, ora vogliamo migliorarci. Darò il mio contributo per rendere felici sia il club, sia i tifosi”.