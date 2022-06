Basket, Del Fes Avellino. Benedetto: "Conta il progetto ed è ambizioso" Conferenza con Rotondi e Nevola: "Siamo già al lavoro per qualità individuale ed equilibrio"

"Qui l'atmosfera è meravigliosa e speriamo realmente di poter riportare l'entusiasmo verso il basket ad Avellino. Questa è la nostra idea". Così Giovanni Benedetto si è espresso sul futuro della Del Fes Avellino, che ha già definito la sua conferma in panchina con un rinnovo biennale. "Le cose che sono importanti sono i progetti. I giocatori e gli allenatori vengono subito dopo. - ha spiegato il coach calabrese - Se c'è un progetto vincente, l'allenatore ti aiuta a portare avanti questo progetto e i giocatori fanno la loro parte. Il progetto messo in piedi dal nostro presidente e soprattutto dalle due anime (Antonello Nevola e Paolo Rotondi, ndr) che lavoreranno insieme nei prossimi anni per cercare di riportare entusiasmo ad Avellino è interessante. Mi auguro di essere all'altezza di questo progetto. Metterò il massimo possibile per raggiungere gli obiettivi. La società deve indicare la strada dal nostro presidente e dai dirigenti. Sono felice di far parte di questo progetto".

Obiettivo tifosi - "Per far avvicinare la gente al palazzetto bisogna portare risultati e i risultati sono quelli di fare bene, di avere idee molto chiare con solidità. I tifosi vogliono avere qualcosa di concreto e, quindi, cerchiamo di essere all'altezza del grande tifo che Avellino ha sempre avuto nel corso degli anni e cerchiamo di ridare entusiasmo a questa gente con la speranza di riaverli al palazzetto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato nella stagione chiusa poche settimane fa. La salvezza sembrava impossibile, ma siamo riusciti a conquistarla. La squadra ha avuto e ha superato tante difficoltà".

Il futuro - "Il progetto è più ambizioso. Sono estremamente felice. Abbiamo avuto la fortuna di partire in anticipo. I giocatori erano già scappati via. Ora abbiamo il tempo di capire il mercato come va e quali sono le tipologie di giocatori con il budget a disposizione. Antonello (Nevola, ndr) è bravissimo. Essere in anticipo ci dà la programmazione con la squadra in equilibrio tecnico senza dimenticare la qualità individuale. Avellino è una piazza diversa, importante. I giocatori devono capire e avvertire il peso di questa tradizione, devono essere convinti della piazza e del progetto. Conteranno i profili e valutiamo i giocatori che hanno fatto parte del roster nella scorsa stagione. Ci offrono tanti giocatori e dovremo scegliere i migliori per noi. Ci vorrà pazienza, ma Avellino merita. Ciò che più mi diverte è tornare a fare quello che ho sempre fatto: vincere".