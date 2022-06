Basket, De Gennaro promosso in Serie A2 con la JuVi Cremona L'ex coach della Scandone, assistant nelle 19 stagioni in A, fa festa con il club lombardo

Gianluca De Gennaro conquista la promozione in Serie A2 con la JuVi Cremona: grande soddisfazione per il coach avellinese, assistant nello staff tecnico del club lombardo e già confermato per la prossima stagione. La JuVi vince Gara 4 della finale del tabellone 1 di Serie B contro il La Patrie San Miniato (finale di 56-47) e vola in A2 (serie chiusa sul 3-1). L'ex tecnico della Scandone Avellino, vice nei 19 anni di massima serie dello storico club cestistico irpino e poi head coach negli ultimi due anni di Serie B, chiude al massimo la prima esperienza lontana dalla sua città e vissuta al fianco di coach Alessandro Crotti.

Serie B - Playoff

Finale - Gara 5

Ferraroni JuVi Cremona - La Patrie San Miniato 56-47

Parziali: 10-14, 19-11, 11-13, 16-9

JV Cremona: Bona 13 (3/5, 2/4), Vacchelli 11 (1/2, 3/4), Fumagalli 8 (2/5, 0/3), Giulietti 7 (2/4, 0/0), Gobbato 6 (2/3, 0/2), Preti 6 (3/5, 0/2), Nasello 5 (1/6, 1/1), Sipala, Milovanovikj (0/1, 0/1), Bandera, De Martin, Dal Cero.

San Miniato: Lorenzetti 18 (9/15, 0/0), Mastrangelo 9 (0/3, 3/5), Benites 8 (2/2, 1/7), Tozzi 5 (2/4, 0/2), Guglielmi 3 (0/0, 1/5), Caversazio 2 (1/4, 0/1), Bellachioma 2 (1/2, 0/1), Candotto, Capozio (0/0, 0/1), Ermelani, Scomparin, Tamburini,