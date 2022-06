Basket: DelFes Avellino, rinnovo con Carenza. Rotondi: "Convinto dal progetto" Serie B, l'ala resta nel gruppo di coach Benedetto

Giovanni Carenza farà parte del roster della DelFes Avellino anche nella stagione 2022/2023. È ufficiale la conferma dell'ala grande, classe '88, decisivo per la salvezza della squadra in Serie B con 10,7 punti e 6,7 rimbalzi di media a gara. Nei playout l'ex Chiusi è stato protagonista con 16 punti e 8.66 carambole catturate a partita.

"Siamo felici di aver raggiunto l’accordo con Giovanni Carenza, una riconferma richiesta dall’allenatore e condivisa dalla società. - ha spiegato il general manager della DelFes, Paolo Rotondi - Cercavamo un giocatore dalle sue caratteristiche tecniche: con il tiro da tre punti può aprire il campo agevolando il nostro attacco. È un elemento esperto ed ha scelto Avellino in maniera convinta ed in questi mesi si è trovato bene con la città e la società". In mattinata era stata annunciata la conferma di Salvatore Formato nello staff tecnico.