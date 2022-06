DelFes Avellino, ingaggiata l'ala/pivot Andrea Valentini 199 centimetri per 103 kg, arriva dalla VIrtus Arechi Salerno

La DelFes è lieta di annunciare l’accordo con l’ala/pivot laziale Andrea Valentini. Classe 1998, 199 centimetri per 103 kg, Valentini è cresciuto cestisticamente tra la Stella Azzurra Roma, con cui ha vinto un titolo giovanile nel 2012 e la Tiber Roma. Nelle sue esperienze precedenti ha indossato la casacca di Desio, Caserta e Salerno. Della Virtus Arechi è stato anche capitano e nell’ultima stagione regolare ha avuto una media di 9.22 punti, il 71% ai liberi, il 45% da due ed il 27% da tre. “Sono molto contento di poter intraprendere questa nuova avventura, che ho già iniziato a vivere con entusiasmo – commenta Valentini –. A convincermi è stato il progetto tecnico e la presenza di coach Giovanni Benedetto di cui ho sempre sentito parlare bene, la società e la presenza di Antonello Nevola rappresentano una garanzia”. "Valentini è un giocatore che ho già avuto in passato, in questi anni lo abbiamo seguito e siamo convinti possa dare un ottimo contributo ed equilibrio al nostro reparto lunghi" ha commentato il diesse Antonello Nevola.