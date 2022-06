Boxe, Francesca Regione è la nuova campionessa italiana under 22 L'irpina, allenata da Agostino Cardamone, ha superato Beatrice Vecchiato

Francesco Regione ha conquistato il titolo italiano under 22 di pugilato. La ventenne irpina, figlia d'arte, allenata dall'ex campione del mondo, Agostino Cardamone, ha superato Beatrice Vecchiato sul ring di Chianciano Terme. "Grossa soddisfazione, negli ambienti pugilistici, per un rientro alla grande di Francesca Regione. - ha sottolineato il CONI Avellino con una nota inviata dal delegato provinciale, Giuseppe Saviano - La boxe irpina, che vanta grosse tradizioni e risultati, si tinge di rosa con un’atleta che ha dominato l’incontro dalla prima all’ultima ripresa, aprendo, in prospettiva, un nuovo ed importante filone per il pugilato irpino. I migliori complimenti all’atleta alla quale auguriamo la convocazione in Nazionale e ad Agostino Cardamone che ha saputo esaltare, con coerenza e correttezza, le qualità indubbie di Francesca". Regione è stata premiata dal campione olimpico, Roberto Cammarelle.