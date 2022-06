Basket, Vitale: "La DelFes Avellino ha un grande obiettivo" Il play/guardia: "Invito tutti i tifosi a venirci a seguire ogni domenica al palazzetto"

Prime parole da giocatore della DelFes Avellino per Donato Vitale. Il play/guardia classe '98 non nasconde la prospettiva societaria con il cambio di passo per il club nel secondo anno in Serie B: "Sono molto felice e carico per questa nuova avventura e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità. - ha affermato il cestista campano sui canali ufficiali social della DelFes - Inoltre, quest'anno abbiamo un grande obiettivo, quindi invito tutti i tifosi a venirci a seguire ogni domenica al palazzetto che ci divertiremo un sacco". Vitale è stato protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Fidelia Torrenova con 14 punti di media (33 per cento al tiro da 3, il 52 da 2, il 59 ai liberi) con 3.3 assist a partita. Vitale farà coppia con Riccardo Arienti nella nuova cabina di regia della squadra avellinese.