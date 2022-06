DelFes Avellino, ufficiale l'ingaggio di Niccolò Petrucci Romano, 198 centimetri proviene dalla Gemini Mestre

La ASD DelFes è lieta di comunicare l’ingaggio dell’ala Niccolò Petrucci. Il cestista romano si è legato per la stagione 2022/2023 alla squadra biancoverde. Ala di 198 centimetri per 86 kg, lo scorso anno ha indossato la maglia della Gemini Mestre con cui ha disputato 36 partite tra Supercoppa, stagione regolare e playoff. Nel corso della regular season ha avuto una media di 10.6 punti a partita, tirando con il 73% i liberi, il 44% da due ed il 26% da tre punti. Giocatore fisico e tecnico, viste le sue caratteristiche potrà andare a ricoprire anche il ruolo di guardia. Noto per il suo istinto offensivo, è uno degli atleti più talentuosi della Lega. Specialista del torneo cadetto, ha vinto il campionato di serie B con Cassino, Fabriano e due anni fa con la Pallacanestro Nardò. Queste le prime parole in biancoverde di Petrucci: “Immagino possa essere un anno molto positivo, conosco alcuni dei prossimi compagni di squadra e mi sembra un organico di alto livello, che si pone obiettivi importanti. L’allenatore non lo scopro io, è un vincente ed unendo tutte le forze verrà fuori un anno importante. Ho scelto Avellino anche perché mi fido di Antonello Nevola, con cui ho lavorato a Caserta e per me rappresenta una garanzia. Avellino è la scelta gusta ed è una piazza storica, esigente che vive di pallacanestro”.