Calcio a 5, la Sandro Abate Avellino riparte da Basile: "Sfida stimolante" L'ex tecnico del Napoli Futsal: "Piazza molto calda. Staremo tra i vertici della classifica"

La Sandro Abate ha ufficializzato la nuova guida tecnica della squadra. Il club irpino, dopo la separazione con Fausto Scarpitti, ha il nome del suo nuovo allenatore: è Piero Basile. Il tecnico pugliese è reduce dall’esperienza sulla panchina del Napoli Futsal, con cui è giunto alle semifinali dei playoff Scudetto. In carriera, ha ottenuto la promozione in Serie A sempre con il club partenopeo ed è stato la guida tecnica del Latina, della Feldi Eboli, del Cisternino, della LCF Martina e della CSG Putignano.

Le parole del nuovo allenatore Piero Basile: “Sono molto felice di essere qui, sono stato accolto in maniera spettacolare. La fame e la volontà con cui la società mi ha cercato negli ultimi mesi sono stati i motivi che mi hanno spinto ad accettare. Il progetto è intrigante e la squadra mi piace tantissimo, non ho avuto nessun dubbio fin dall’inizio. È una sfida molto stimolante e non vedo l’ora di iniziare. Vedremo una Sandro Abate competitiva e aggressiva, sappiamo che il prossimo sarà l’anno “zero”. Al di là dell’avversario sarà una squadra che proverà a stare tra le parti alte della classifica. Playoff scudetto tra Napoli Futsal e Sandro Abate? Abbiamo dimostrato grandissima professionalità, ora penso solamente al club irpino. Il pubblico di Avellino è uno dei più calorosi, non vediamo l’ora di riabbracciare i tifosi. Saremo noi con i nostri modi a far avvicinare ancora più persone a questo sport. Nuova riforma? Dobbiamo capire prima quale sarà il numero dei giocatori non formati ammessi nella rosa e in seguito cercare di limare e completare il nostro roster”.