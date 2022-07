Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: Prioriello è il nuovo preparatore atletico L'ex Pozo Murcia: "Società molto ambiziosa, per me è una sfida importante"

La Sandro Abate aggiunge tasselli allo staff tecnico. La società irpina, dopo l’ufficializzazione della nuova guida tecnica affidata a Piero Basile, ha annunciato l’arrivo del nuovo preparatore atletico: si tratta di Giuliano Prioriello. Il classe ’91 arriva dalle file del Pozo Murcia, famoso club di futsal spagnolo. Nella sua carriera, inoltre, ha avuto esperienza nel Boca Junior Futsal e nel Club Ferrocarril Oeste.

“Ho deciso di far parte del progetto della Sandro Abate perché è una società molto ambiziosa e che ha mostrato tanto interesse per il io lavoro. - ha dichiarato il preparatore della squadra irpina - Conosco mister Basile, lavora molto bene e il suo contributo sarà fondamentale per portare il club ad alti livelli. La prossima stagione sportiva sarà dura e competitiva. Per me è una sfida importante poter fornire una buona preparazione fisica ai giocatori in modo di poter essere all’altezza di ciò che il campionato richiede. Abbiamo una squadra molto forte che si sta rafforzando in vista della prossima regular season. Sarà emozionante per tutti, soprattutto per i tifosi. Il loro supporto sarà molto importante per raggiungere le vittorie e gli obiettivi prefissati. Colgo l’occasione per mandare i miei saluti ai nostri supporters e alla mia squadra, spero di vedervi presto”.