Basket, DelFes Avellino e Matteo Caridà ancora insieme Il giemme Rotondi: "Riconferma ampiamente meritata"

Matteo Caridà e l’ASD DelFes Avellino ancora insieme. Il cestista capitolino, protagonista in maglia biancoverde nell’ultima stagione, si è legato agli irpini anche per l’annata agonistica 2022/2023. Il ragazzo sarà una delle pedine a disposizione di coach Giovanni Benedetto. Nella passata stagione ha contribuito alla salvezza della DelFes con cui ha disputato 17 gare in stagione regolare, realizzando 12.53 punti di media, tirando con l’82% ai liberi, il 52% da due ed il 39% da tre punti. “Matteo ha ampiamente meritato la riconferma, sia per le qualità e la disponibilità ma anche per l’umiltà con cui ha approcciato lo scorso anno l’avventura avellinese – commenta il giemme Paolo Rotondi –. E' riuscito a conquistare in poco tempo la fiducia di tutti. E’ un elemento tecnicamente utile, siamo davvero contenti della sua riconferma”