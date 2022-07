Incidente stradale per Patric Young, l'ex Avellino è in fase di recupero L'ex biancoverde: "L'amore e il supporto che ho ricevuto da tutti è stato straordinario"

L'ex centro della Scandone Avellino, Patric Young, è in fase di recupero da un incidente stradale in cui ha rischiato la vita. Gli attimi vissuti sono stati raccontati dal giocatore nelle scorse ore sulla pagina ufficiale Twitter. "La prima cosa che voglio dire è lodare Dio per la vita. - ha affermato l'ex biancoverde - Il mio incidente non è stato una sorpresa per Dio e continuerò a lodare Yahweh ogni giorno della mia vita. L'amore e il supporto che ho ricevuto da tutti è stato straordinario. Attualmente sono in South Dakota". E chiede il sostegno dei suoi amici e dei tifosi: "Continua a mantenere me e la mia famiglia nelle tue preghiere. La mia più grande richiesta è che la mia mente rimanga forte contro il nemico, credo che tutto sia possibile con Dio. La sua volontà per la mia vita è ciò in cui voglio vivere, userò questo test per ispirare gli altri, qualunque cosa accada". Young è stato protagonista nell'ultimo anno della Scandone in Serie A, nella stagione 2018/2019, chiusa in Gara 5 dei quarti Scudetto contro l'A|X Armani Exchange Milano.