Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: c'è un ritorno tra i pali Il classe '81 ha vestito la maglia verdeazzurra fin dalla Serie D

Tra conferme e nuovi arrivi, la Sandro Abate Avellino trova anche il suo rinforzo tra i pali per la prossima regular season. Il club irpino ha ufficializzato il ritorno in maglia verdeazzurra dell’estremo difensore Raffaele Vitiello. Il classe ’81 ha iniziato la sua carriera tra le file del Futsal Solofra, con cui ha vinto la Coppa Campania nel 2007. In seguito, ha militato nel Victoria Solofra, nel Futsal Marello e nel Cus Avellino. Ha preso parte al progetto della Sandro Abate fin dalla Serie D, collezionando 4 promozioni e una Coppa Italia di Serie A2. L’estremo difensore, inoltre, ricoprirà anche il ruolo di preparatore dei portieri.

"Per me essere qui è come tornare a casa. Sportivamente sono nato e cresciuto alla Sandro Abate. - dichiara Vitiello - Ringrazio la famiglia Abate per la fiducia che ripagherò con il mio lavoro quotidiano. La società è ambiziosa e affermata, per me è un onore essere qui. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club".