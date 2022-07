DelFes Avellino, Marra: "Pronti sin dall'inizio. Occorre arrivare almeno quarti" Basket (Serie B), l'esterno della squadra irpina: "Vogliamo iniziare tutti bene la stagione"

Alessandro Marra ha raggiunto l'area parcheggio del Mercatone per la prima giornata del torneo "Basket 3x3 Summer Edition". Il cestista della DelFes Avellino ha presentato l'estate del club irpino: "È la conferma che ad Avellino si vive di basket. - ha affermato Marra - È importante partire dai giovani, che ovviamente rappresentano il futuro. La situazione è sicuramente positiva e piacevole: stare insieme e la pallacanestro al centro di tutto. Il playground consente lo svago estivo e allo stesso tempo il tenersi in forma in vista delle prossime stagioni".

La Serie B 2022/2023 e la riforma dei campionati: "Il roster sembra buono, ma dopo l'anno scorso non faccio previsioni adesso. I ragazzi hanno tutti fatto bene in campionato. - ha aggiunto la guardia della DelFes - Sono tutti giocatori con cui ho giocato contro e, quindi, sono fiducioso. Siamo carichi e cercheremo di lavorare al cento per cento dall'inizio. Vogliamo iniziare tutti bene la stagione. La riforma dei campionati ci impone di non poter fare sbavature, di dover essere pronti dall'inizio e cercare di agguantare subito i posti in alto della classifica. Alla fine sarà una battaglia lunga e minuziosa. Sarà decisiva la differenza canestri. Anche se si è sotto di 3 bisogna essere sotto di 2. Alla fine conterà tutto. Bisogna essere pronti e arrivare almeno quarti".