Festa: "DelFes Avellino competitiva e aperta a chi vuole sostenere il basket" Il sindaco di Avellino: "Sosteniamo il progetto per mantenere via una tradizione ormai storica"

"Abbiamo voluto fortemente sostenere questa richiesta e questa manifestazione. C'è gran parte della mia vita trascorsa con quella palla a spicchi e con quel canestro. C'è anche una bella emozione a rivedere tanti ragazzi in piazza. Ricordo i tempi della 24 ore davanti al tribunale, dei 3 contro 3 al palazzetto e a Parco Santo Spirito. Poter riabbracciare questi ragazzi, lo sport, vedere tanto entusiasmo è davvero una bella iniezione di positività per la città": così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso sul torneo "Basket 3x3 Summer Edition", aperto nella giornata di ieri nell'area parcheggio del Mercatone.

Sulla DelFes Avellino: "Quest'anno stiamo andando incontro a questa riforma. C'è un campionato molto duro, ma è stata allestita una squadra molto competitiva. - ha aggiunto il primo cittadino - Di fatto, avremo 8 salvezze e 8 retrocessioni. Dal prossimo anno avremo solo due Serie B. L'intento è proprio quello di partecipare a questi due campionati nazionali per scalare poi piano piano le varie posizioni, qualche upgrade nel tempo con l'auspicio che ci siano ingressi, pronti a sostenere il progetto basket. Al di là del nome, noi sosteniamo il basket ad Avellino, in irpinia, per mantenere viva una tradizione che ormai è storica".