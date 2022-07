Basket, DelFes Avellino: ecco le possibili avversarie e il format della Serie B Ben 6 squadre campane in un percorso lungo e con tante novità per la prossima stagione

Cresce l'attesa per il consiglio federale, in programma venerdì, ma emerge lo scenario delle divisioni della Serie B 2022/2023, che uscirà rivoluzionata nell'ottica della riforma dei campionati che sarà graduale. La DelFes Avellino sarà protagonista nel girone D, quello di riferimento meridionale, ma nella prossima stagione Reggio Calabria e i team siciliani dovrebbero partecipare al girone B con parte delle squadre lombarde e venete dell'organico di terza serie nazionale. Il raggruppamento D sarà quello abruzzese, laziale, campano e pugliese. Saranno ben 5 i derby per la Del Fes contro la Juvecaserta Academy, reduce dall'acquisizione del titolo di Busto Arsizio, la Partenope Sant'Antimo, la Virtus Pozzuoli, la Virtus Arechi Salerno e la Polisportiva Basket Sala Consilina.

Il format - Nella prima stagione della riforma parteciperanno agli spareggi promozione per la Serie A2 le prime 4 classificate dei gironi (due squadre otterranno il pass per il secondo livello nazionale). I 14 team non promossi e reduci dai playoff parteciperanno alla Serie B 2023/2024 con le squadre che usciranno vincenti dagli spareggi dei gironi (5°-12° posto) per la conferma in B. Le sconfitte dei playoff dei raggruppamenti e le restanti accederanno al nuovo torneo interregionale.

Serie B - Girone D

Abruzzo: Pescara, Teramo, Roseto

Lazio: Luiss Roma, Virtus Cassino

Campania: DelFes Avellino, Juvecaserta Academy, PSA Sant'Antimo, Pozzuoli, Salerno, Sala Consilina

Puglia: Bisceglie, Corato, Monopoli, Ruvo di Puglia, Taranto