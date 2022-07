Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: riconfermato il laterale Ugherani Il classe '84 ha realizzato 7 reti in 31 gare ufficiali nella scorsa stagione

Procede il lavoro di restyling della rosa per la Sandro Abate. Per il club irpino è momento di riconferme: dopo Avellino e Creaco, anche Ugherani rientra tra i piani dei verdeazzurri nella prossima regular season. Il laterale, nella scorsa stagione, ha realizzato 7 reti in 31 presenze. In carriera, ha vestito la maglia della Came Dosson disputando 55 gare ufficiali: ancor prima, è stato tra le file dell’Ostia, della CT Eur, della Capitolina Marco e dell’Olimpus Roma.

“Sono molto contento della riconferma, qui mi sento a casa – dichiara il classe ’94 -. Poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate è molto motivante. Sono convinto che il prossimo sarà un anno di ulteriore crescita sia sotto il punto di vista umano, sia sotto quello professionale. Voglio ripagare la fiducia che la società ha riposto in me dimostrando il mio valore sul campo. Non sarà un campionato semplice e per noi sarà una sfida da vincere. Lo dobbiamo fare anche per i tifosi”.