Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: ufficiale l'ingaggio di Spellanzon L'ex Boca Juniors: "Arrivo in un club italiano molto importante e ambizioso"

Procedono i movimenti in entrata nel calciomercato della Sandro Abate Avellino. Il club irpino, infatti, ha ufficializzato l'arrivo di Franco Spellanzon. Il laterale difensivo, cresciuto tra le file del Boca Junior Futsal, è tra i giocatori stabilmente convocati dalla Nazionale argentina di futsal. In carriera, inoltre, ha debuttato nel Club Social y Deportivo Pinocho Futsal con cui, nel 2015, ha vinto il campionato di Serie A2; l'anno seguente, invece, trionfa in Massima Serie. Dal 2019, invece, il classe '96 ha preso parte nel Boca Juniors, dove vanta la vittoria del Campionato nel 2021 e, l'anno successivo, la Supercoppa

"Ho accettato la richiesta della Sandro Abate perché, personalmente, arriva in un momento molto favorevole - dichiara l'argentino -. Penso che sia un club molto importante in Italia e che vada di pari passo con le mie ambizioni sportive. Sono emozionato e desideroso di raggiungere il club, di incontrare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutti i tifosi. Personalmente, mi auguro di poter crescere ancor di più sportivamente e ad adattarmi il più rapidamente possibile al campionato. Sono un difensore mancino, mi sacrifico molto per la squadra. Colgo l'occasione per mandare un saluto ai tifosi e dire loro che ci vedremo presto. Forza Sandro Abate!".