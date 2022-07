Gli irpini Laudati e Ascione grandi protagonisti al Rally del Matese A bordo della Renault Twingo si sono aggiudicati la competizione nella classe RS16 Plus.

Risultati positivi per gli equipaggi irpini della scuderia Power Car Competition impegnati nelle sfide motoristiche. Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, su Renault Twingo, si sono aggiudicati il IX Rally del Matese, in provincia di Caserta, per la classe RS16 Plus, conquistando il 18° posto nella classifica assoluta, dopo una gara molto sentita, ricca di colpi di scena e non priva di difficoltà. Una prova importante, che insieme all'annullamento del Rally del Molise, consente al duo motoristivo di aggiudicarsi, con una gara d'anticipo

la Coppa Rally di Zona (CRZ 7), per l'ambito territoriale Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania e Calabria, qualificandosi così anche per la finale di Rally Coppa Italia.

Al 35° Maxislalom di Salerno Croce Cava hanno invece ben figurato i piloti della scuderia presenti: Alfredo Ragno su Renault Clio Williams e Piero Cioffi su Fiat Uno turbo i.e., entrambi in classe N3. Dopo uno slalom molto arduo e tecnico sono riusciti a raggiungere un buon piazzamento in classifica.

Gli importanti obiettivi costantemente raggiunti, soprattutto in questa stagione, ma non solo, dai piloti, come sempre sono il frutto dell'impegno e dello sforzo di un'intera squadra. Il ringrazimento degli equipaggi infatti va ai tecnici che li asistono durante le gare e agli sponsor che credono in loro e consentono con il proprio supporto la partecipazione alle sfide.