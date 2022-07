Basket, Supercoppa Serie B: subito DelFes Avellino - Juvecaserta Academy Tre derby campani nei trentaduesimi della competizione della Lega Nazionale Pallacanestro

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato i gironi, il calendario e la formula della Supercoppa di Serie B 2022. Sarà tabellone da 64 squadre con 4 turni ad eliminazione diretta. La squadra che ha chiuso la scorsa stagione con la miglior posizione gioca il match in casa. La Supercoppa inizierà domenica 11 settembre con i trentaduesimi di finale e proseguirà con i sedicesimi mercoledì 14, gli ottavi domenica 18 e i quarti di finale mercoledì 21.

La Final Four, a cui parteciperanno le vincenti dei 4 tabelloni, è in programma sabato 24 e domenica 25 settembre. Per le campane sono stati definiti 3 derby: DelFes Avellino - Juvecaserta Academy, Partenope Sant'Antimo - Virtus Pozzuoli e Virtus Arechi Salerno - Pall. Trinità Sala Consilina.

Basket - Supercoppa Serie B

Trentaduesimi di Finale

Tabellone 1

Langhe Roero Basketball - Junior Casale Monferrato

Fulgor Omegna - Oleggio Magic Basket

Knights Legnano - College Basketball Borgomanero

Sangiorgese Basket - Campus Varese

Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 - Omnia Basket Pavia

Bakery Basket Piacenza - Pallacanestro Crema

Libertas Livorno 1947 - Pielle Livorno

Herons Montecatini - Montecatiniterme Basketball

Tabellone 2

Etrusca Basket San Miniato - USE Basket Empoli

Basket Golfo Piombino - Pallacanestro Firenze

Aurora Basket Desio - Basketball Gallarate

Pallacanestro Orzinuovi - Virtus Lumezzane

Bergamo Basket 2014 - Brianza Casa Basket Bernareggio

Basket Mestre 1958 - Falconstar Monfalcone

Virtus Basket Padova - Unione Basket Padova

Rucker Sanve San Vendemiano - Pallacanestro Vicenza 2012

Tabellone 3

New Flying Balls Ozzano - Pall. Fiorenzuola 1972

Andrea Costa Imola 2022 - Virtus Spes Vis Imola

Raggisolaris Faenza - Tigers Cesena

Pallacanestro Senigallia - Basket Jesi Academy

Janus Basket Fabriano - Campetto Basket Ancona

Pallacanestro Roseto - Teramo a Spicchi 2K20

Real Sebastiani Rieti - Vigor Matelica

Luiss Roma - Virtus TSB Cassino

Tabellone 4

Nuova Cestistica Lions Bisceglie - Pescara Bk 2.0

Pall. RuvoDiPuglia - Action Now 2019 Monopoli

CJ Basket Taranto - Basket Corato

Partenope Sant’Antimo - Virtus Pozzuoli

Del.Fes Avellino - AG Sport Caserta

Virtus Arechi Salerno - Pall. Trinità Sala Consilina

Virtus Kleb Ragusa - Pall. Viola Reggio Calabria

Orlandina Basket Capo d’Orlando - Green Basket Palermo