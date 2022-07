Calcio a 5, altro colpo della Sandro Abate Avellino: ufficiale il pivot Gui Tra riconferme e nuovi volti, arriva anche l'ex Futsal Pescara

Ancora un altro innesto nel mercato estivo della Sandro Abate. La società verdeazzurra, dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Spellanzon, ha confermato anche l’arrivo di Guilherme Gaio alias “Gui”. Il pivot è reduce dall’esperienza con la maglia del Futsal Pescara con cui, nella scorsa stagione, ha disputato 28 gare ufficiali, centrando 22 segni. In carriera è stato anche nelle file della Foz Cataratas e della Fundao. Il classe ’91, inoltre, è tra i punti fermi della Nazionale Italia di Futsal.

“Sono molto orgoglioso di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate – ha dichiarato Gui -. Arrivo in un club molto amato, tra i più forti in Italia. Sono a disposizione per dare il mio contributo. Ringrazio la proprietà per la fiducia, che ripagherò dimostrando sul campo il mio valore. Non vedo l’ora di giocare al PalaDelMauro davanti ai nostri tifosi, i quali son certo daranno una carica incredibile”.