Basket, Bianco torna ad Avellino: entra nel roster della DelFes 2022/2023 Riecco il cestista in Irpinia dopo due stagioni vissute a Bologna e Torrenova

Andrea Bianco è un nuovo giocatore della DelFes Avellino: accordo con il club irpino per il cestista classe 2001, reduce dall'avventura a Torrenova e che ha indossato la canotta della Scandone Avellino. Altra novità in entrata per il gruppo che sarà allenato da coach Giovanni Benedetto nella stagione della riforma del campionato di Serie B.

La nota - "L’ASD DelFes Avellino ha raggiunto l’accordo per la stagione 2022/2023 con la guardia Andrea Bianco. Il cestista di Pontecagnano, classe 2001, farà parte della rosa di coach Giovanni Benedetto. Nella passata stagione l’esterno campano ha contribuito all’eccellente campionato della Torrenovese. Con i siciliani ha disputato 27 gare di stagione regolare realizzando 3.3 punti di media, tirando con l’55.0% ai liberi, il 54.0% da due ed il 28.0% da tre punti. Per Bianco si tratta di un ritorno ad Avellino, dopo due anni trascorsi a Bologna e Torrenova piazze in cui ha disputato il campionato di serie B".