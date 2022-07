Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: riecco Douglas Nicolodi L'universale torna in verdeazzurro dopo la stagione con l'Olimpus Roma

La Sandro Abate Avellino riapre le porte a un ex. Il club irpino ha ufficializzato il ritorno di Douglas Nicolodi. L'universale ha vissuto la stagione 2020/2021 con i verdeazzurri firmando 11 reti in 18 gare. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Olimpus Roma, con cui ha disputato 30 match ufficiali realizzando 12 gol. Con la maglia dell'Acqua&Sapone, nella stagione 2019/20, ha conquistato lo Scudetto, una Supercoppa Italiana e ha partecipato a una Final Four di UEFA.

“Le motivazioni sono tante, è un ritorno a casa e sono davvero felice di essere nuovamente qui. - ha dichiarato il classe '88. - Il primo obiettivo è fare bene e vincere. Siamo una squadra solida e competitiva e solo così potremo arrivare ad un traguardo importante. Ringrazio la proprietà per la fiducia, in particolare il Capitano Massimo Abate e la famiglia Abate. Ripagherò tale fiducia dimostrando sul campo il mio valore. Non vedo l'ora di giocare al palazzetto davanti ai nostri tifosi”.