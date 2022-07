Basket, DelFes Avellino: le nuove date della Supercoppa Serie B Le elezioni politiche portano alla modifica dei giorni di gara nel mese di settembre

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato le nuove date della Supercoppa di Serie A2 e Serie B 2022, modificate dopo l'ufficialità del giorno scelto per le Elezioni Politiche, in programma domenica 25 settembre. "Le date della fase di qualificazione vanno intese come "entro e non oltre", essendo concessa ai Club, in accordo tra loro, la possibilità di modificarle (in anticipo) rispetto a quelle indicate. - si legge nella nota della LNP - Il termine ultimo per variazioni di date, orari e campi di gioco è fissato per il 2 settembre".

Supercoppa LNP

Serie A2

Fase di qualificazione: sabato 10, mercoledì 14, sabato 17 settembre

Quarti di finale: martedì 20 settembre

Final Four: venerdì 23 e sabato 24 settembre

Serie B

Trentaduesimi di finale: sabato 10 settembre

Sedicesimi di finale: mercoledì 14 settembre

Ottavi di finale: sabato 17 settembre

Quarti di finale: martedì 20 settembre

Final Four: venerdì 23 e sabato 24 settembre