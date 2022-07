Basket, Valentini: "DelFes Avellino competitiva. Puntiamo ai primi 4 posti" Serie B, il lungo della squadra irpina: "PalaDelMauro super, Avellino città stupenda"

Andrea Valentini ha raggiunto Avellino per le visite mediche e ha presentato lo scenario in casa DelFes verso la nuova stagione di Serie B: "Conoscevo Avellino, ci sono venuto a giocare e non è stata una sorpresa. - ha spiegato il lungo della squadra irpina - È una città stupenda e mi sono subito trovato bene. Il roster è molto competitivo, non mi sbilancio e si vedrà quando inizieremo la preparazione. Già dai nomi sappiamo che dobbiamo fare bene. Sarà un campionato un po' particolare, pre-riforma, cambiano un po' di cose, ma il nostro obiettivo sarà quello di ritrovarci subito nella parte alta della classifica, tra le prime 4. Chiedo a tutti di venirci a seguire. Il roster è competitivo. Ci serve sicuramente più aiuto anche da parte del pubblico. Il PalaDelMauro è un super palazzetto e vederlo pieno sarebbe bellissimo e ci aiuterebbe a raggiungere i nostri obiettivi”.