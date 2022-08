DelFes Avellino, Vukobrat aggregato alla squadra irpina L’assistant Formato: "È un giocatore molto interessante, può giocare anche da ala forte"

La DelFes Avellino ha ufficializzato l'accordo con Boris Vukobrat. L'ala bosniaca, classe 2004, si aggiunge al roster irpino.

La nota ufficiale - "L'ASD DelFes è lieta di comunicare di aver aggiunto al roster per la stagione 2022/2023 l’ala bosniaca, classe 2004, Boris Vukobrat. Arrivato in Italia nel 2018 a Rieti, sponda NPC. è cresciuto cestisticamente con i laziali. Lo scorso anno ha disputato il campionato di C Gold con la maglia della Cestistica Ostuni. Dotato di un ottimo tiro da tre punti, Vukobrat si aggregherà alla rosa della prima squadra, per rendere competitivi gli allenamenti del roster di coach Giovanni Benedetto".

“Lo scorso anno ha disputato un buon campionato ad Ostuni, formazione di C Gold pugliese, con cui ha raccolto la salvezza. - afferma l’assistant coach della DelFes, Salvatore Formato - È un giocatore molto interessante, atleta propenso al lavoro individuale e dotato di un ottimo tiro da tre punti. Può giocare anche da ala forte, vista la sua giovane età e versatilità siamo convinti di investire su questo ragazzo".