Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: riconfermato anche De Luca Nuovi arrivi anche per la formazione Under 19 nel club verdeazzurro

In casa Sandro Abate è ancora tempo di riconferme. La società verdeazzurra ha annunciato il rinnovo per la prossima regular season di Gabriele Pio De Luca, classe 2002. Il laterale è cresciuto nel vivaio irpino e, fino allo scorso anno, era tra i punti fermi dell’Under 19. “Sono orgoglioso e felice, giocare ad Avellino in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate è motivo di orgoglio. - dichiara De Luca - Ringrazio Massimo Abate e la famiglia Abate per la fiducia e per avermi dato questa opportunità. Sono a disposizione per dare il mio contributo e per migliorare ogni giorno di più”.

Per la formazione Under 19 sono 4 i nuovi elementi che vestiranno la maglia della Sandro Abate per la stagione 2022/23. Si tratta di Ettore Frongillo e Raul De Russo, giunti tra le file verdeazzurre a titolo definitivo, e di Alessandro Tirri e Antonio Cucciniello arrivati con la formula del prestito di un anno.