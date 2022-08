Futsal Serie A 2022/23, ecco il calendario della Sandro Abate Avellino Tracciato il cammino degli irpini. Start il 24 settembre

L’attesa per l’inizio della trentanovesima edizione della Serie A di futsal è quasi giunta al termine e la Divisione Calcio a 5 ha tirato su il sipario ufficializzando il calendario della stagione sportiva 2022/23. Il primo appuntamento per le sedici compagini partecipanti alla massima Serie, dunque, è fissato per il 24 settembre. La Sandro Abate inaugurerà il suo cammino contro la Syn-Bios Petrarca. L’esordio al PalaDelMauro dovrà attendere la seconda giornata di campionato, prevista il 1° ottobre, in cui Abate e compagni affronteranno l’Olimpus Roma, ex squadra di Douglas Nicolodi. L’universale è tornato tra le file verdeazzurre dopo solo una stagione con la maglia dei Blues. Dopo 14 giorni, è già tempo di derby contro la Feldi Eboli. Il quarto turno, fissato per il 22 ottobre, prevede il match tra Sandro Abate e Futsal Pescara. Invece, quinta e sesta giornata saranno contro due neopromosse: il 29 ottobre sarà il turno del Melilli, guidata da mister Everton mentre, dopo una settimana, i verdeazzurri affronteranno la Fortitudo Pomezia dell’estremo difensore Francesco Molitierno. In seguito, il 12 novembre, andrà in scena la gara tra gli irpini e l’L84, nuova squadra dell’ex Pazetti. Per la Sandro Abate, a distanza di sette giorni, è il momento di un’altra neopromossa: si tratta del Futsal Pistoia. Il mese di novembre, per Abate e compagni, si concluderà con il secondo derby stagionale, questa volta contro il Napoli Futsal, da cui arriva il nuovo tecnico Piero Basile. A guidare i partenopei ci sarà David Marin. Il 3 dicembre, invece, sarà match contro la Meta Catania Bricocity di capitan Musumeci. L’undicesima giornata, prevista per il 10 dicembre, è ancora derby per la Sandro Abate. Gli irpini saranno attesi sul campo del Real San Giuseppe, squadra allenata dall’ex mister irpino Fausto Scarpitti. Dodicesimo e tredicesimo turno, che si giocheranno rispettivamente il 17 e il 21 dicembre, invece, saranno contro la Came Dosson e, in seguito, contro i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro e nuova squadra di Dalcin. Per i verdeazzurri, il mese di dicembre, per l’esattezza il 28, si concluderà con la gara contro la Ciampino Aniene, di cui ne vestirà la maglia l’ex irpino Richar. L’ultima giornata d’andata, nonché la prima del 2023, sarà contro l’altra neopromossa del Cagliari 360 GG.