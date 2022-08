Basket, DelFes Avellino, è la vigilia del raduno. Primo test a Pozzuoli Mercoledì 31 il primo appuntamento precampionato. Sabato 10 il match di Supercoppa Serie B

È tutto pronto per il raduno della DelFes Avellino. I giocatori della squadra irpina, pronta per la sua seconda stagione in Serie B, si ritroveranno in città domani e il primo allenamento è in programma venerdì. Coach Giovanni Benedetto sarà coadiuvato dagli assistenti, Salvatore Formato e Antonio Curcio, e dal preparatore atletico, Massimo Picariello. Prende forma anche il programma amichevoli, che può cambiare in base agli impegni di Supercoppa Serie B.

DelFes Avellino - Precampionato

mercoledì 31/8 ore 18: Virtus Pozzuoli - DelFes Avellino

sabato 3/9 ore 18: DelFes Avellino - Virtus Arechi Salerno

martedì 6/9 ore 18: DelFes Avellino - PSA Sant'Antimo

Supercoppa Serie B

sabato 10/9 ore 20.30: DelFes Avellino - Juvecaserta

* sabato 24 e domenica 25/9: torneo a Caserta