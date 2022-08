Basket, DelFes Avellino: raduno a Picarelli, le novità del roster Mercoledì 31 primo test amichevole contro la Virtus Pozzuoli per la squadra irpina

È iniziata la preseason 2022 della DelFes Avellino. La squadra irpina si è ritrovata al Country Sport di Picarelli per i primi allenamenti. Coach Giovanni Benedetto, alla presenza dei componenti dello staff dirigenziale, ha guidato il roster privo di Alessandro Marra, Niccolò Petrucci e Boris Vukobrat, che raggiungeranno l'impianto sportivo irpino nelle prossime ore. La DelFes attende l'arrivo di tutti i giocatori per poi definire il media day di inizio stagione in cui i tesserati presentano le sensazioni verso i primi impegni del precampionato.

DelFes Avellino - Precampionato

mercoledì 31/8 ore 18: Virtus Pozzuoli - DelFes Avellino

sabato 3/9 ore 18: DelFes Avellino - Virtus Arechi Salerno

martedì 6/9 ore 18: DelFes Avellino - PSA Sant'Antimo

Supercoppa Serie B

sabato 10/9 ore 20.30: DelFes Avellino - Juvecaserta

* sabato 24 e domenica 25/9: torneo a Caserta