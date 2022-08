Basket, Robustelli riparte da Capo d'Orlando Il ds Sapone: "Siamo contenti di avere un allenatore preparato e competente"

Rodolfo Robustelli è il nuovo assistant coach della Infodrive Capo d'Orlando. Il tecnico avellinese riparte dalla Sicilia e dal club paladino, che parteciperà al girone B di Serie B dopo la retrocessione rimediata nella passata stagione. Robustelli è reduce dalle dimissioni dello scorso campionato, quando guidava la DelFes Avellino, che ha poi puntato su Giovanni Benedetto per la panchina: "Sin dal primo colloquio con Rodolfo abbiamo capito che era la persona giusta per questo ruolo e l'impressione che abbiamo avuto sin dall'inizio è stata confermata nei colloqui successivi e in questi primi giorni di lavoro sul campo. - ha spiegato il direttore sportivo dell'Orlandina Basket, Antonio Sapone - Siamo contenti di avere a Capo D'Orlando un allenatore preparato e competente, che conosce molto bene il campionato che andremo a disputare, nonché una persona di grande spessore". Robustelli sarà il vice di coach David Sussi.