Basket, DelFes Avellino - Virtus Arechi Salerno: il test sarà a porte aperte Novità anche per la gara di Supercoppa Serie B tra la squadra irpina e la Juve Caserta 2021

Sabato, con palla a due alle 16.30, la DelFes Avellino ospiterà la Virtus Arechi Salerno al PalaDelMauro per il primo test della preseason 2022 e lo scrimmage sarà aperto al pubblico. Ecco quanto annunciato tramite nota dal club irpino in mattinata: "La ASD Del Fes Avellino comunica che l’amichevole contro la Lars Virtus Arechi Salerno prevista per sabato 3 settembre 2022 alle ore 16.30 al Pala del Mauro si disputerà a porte aperte. I tifosi e la stampa sono invitati".

Supercoppa Serie B - "Inoltre si comunica che per la prima gara di SuperCoppa contro la Juve Caserta 2021, prevista al Pala del Mauro, il 10 settembre alle ore 20.30, i biglietti saranno venduti al prezzo promozionale di 2 euro. Si ricorda infine che tutti quelli che sottoscriveranno l’abbonamento entro la suddetta data riceveranno in omaggio il biglietto per la gara".