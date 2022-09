Basket: DelFes Avellino, ecco le novità del settore giovanile Giuseppe Freda sarà il responsabile del settore giovanile del club irpino

La DelFes Avellino ha svelato il progetto legato al settore giovanile per la stagione 2022/2023. Il club irpino "si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento all’interno del territorio - si legge nella nota della società - strutturando un sistema giovanile utile alla creazioni di giocatori, che possano un domani avere un ruolo all’interno della nostra prima squadra". Sinergia con la Vito Lepore, il Cesinali Basket Academy, la Polisportiva Mercogliano e il Basket Club Irpinia.

Giuseppe Freda sarà il responsabile del settore giovanile della DelFes, che avrà una squadra nei tornei under 19 gold in collaborazione con il Cesinali Basket Academy di coach Carmine Matarazzo, under 17 eccellenza (coach Salvatore Formato e Antonio Curcio) e under 15 eccellenza (coach Luca Iannaccone e Giuseppe Freda).

"Sono contento perché la società al suo secondo anno di attività nel mondo senior sta manifestando già così grande interesse nel settore giovanile stringendo accordi con società importanti, partecipando a tre campionati, di cui due eccellenza, e abbracciando varie fasce d’età cercando di coinvolgere più ragazzi possibili del territorio": ha affermato Formato.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes