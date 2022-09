Calcio a 5, la Sandro Abate si aggiudica il VII Memorial Peppino Caroli Gli irpini portano a casa il quadrangolare valido come primo di tre impegni pre-season

A 21 giorni dall’inizio della regular season, la Sandro Abate porta a casa la vittoria del quadrangolare per il VII Memorial Peppino Caroli. Gli irpini, al PalaMazzola, dopo aver mandato k.o. la Castellana (2-0), hanno sconfitto il Taranto sul risultato finale di 1-4, che aveva in precedenza avuto la meglio sul Manfredonia (1-1; 3-2 ai rigori). A determinare il risultato contro la compagine castellanese è stata la rete di Nicolodi e l’auto gol di Laselva; contro i tarantini autorete di Di Pietro e gol di Avellino, Nicolodi, Iandolo. Di De Risi l’unica rete e favore dei rossoblù.

Per gli uomini di mister Basile, gli incontri pre-season sono appena iniziati: il prossimo appuntamento sarà il 7 settembre, al PalaDelMauro, contro la Sala Consilina. In seguito, il 16 settembre, per il memorial dell’imprenditore irpino Sandro Abate, sarà derby con la Feldi Eboli sul parquet delle volpi.

RISULTATO QUADRANGOLARE

SEMIFINALE 1: Taranto – Manfredonia 1-1 (3-2 ai rigori)

SEMIFINALE 2: Sandro Abate – Castellana 2-0

FINALE: Taranto – Sandro Abate 1-4