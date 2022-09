Tra riconferme e nuovi volti: così parte la Sandro Abate Ufficializzata la rosa e lo staff tecnico del club irpino

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A di Futsal e la Sandro Abate ha messo a punto rosa e staff tecnico. Giunta al termine un'importante sessione di calciomercato, si può dire che gli irpini abbiano tutte le carte in regola per poter ambire a qualcosa di grande. Di fatto, in vista della regular season 2022/23, la società verdeazzurra ha pensato a un quasi total restyling, a partire proprio dalla panchina, sino a definire ogni ruolo dello staff tecnico. Alla guida della squadra irpina c’è l’ex Napoli Futsal Piero Basile, che si ritiene da subito soddisfatto della finestra estiva di mercato: “Da quando alleno, non sono mai stato così contento dei calciatori che ho a disposizione. Chiaro che ora dobbiamo riportare questo appagamento con il lavoro sul campo”. Ad affiancarlo Vinicio Comella.

Proseguendo con la rosa, tra i nuovi volti spiccano i nomi di Spellanzon, Gui e Pola per quanto riguarda i giocatori di movimento e Parisi e Berthod a far compagnia Rizzo e Vitiello tra i pali, quest’ultimo anche nelle vesti di preparatore atletico dei portieri. Altri fanno dei giri e poi ritornano, come nel caso di Nicolodi, che ha vestito per un anno la maglia dell’Olimpus Roma, e di Iandolo, che nella scorsa stagione ha militato nell’Academy Pescara Futsal. Riconfermati, invece, Creaco, Ugherani, De Luca, Lucho Avellino, il vicecapitano Alex e capitan Abate, che pone subito i riflettori sull’obiettivo stagionale: “Lo scorso anno avevo deciso di smettere, ma poi ho pensato che quella storia avrebbe avuto un finale che a me non piaceva. Quest’anno cercheremo di scriverne uno diverso. L’unica motivazione che deve spingerci a dare il massimo è quella di accendere il fuoco della passione in questa città. Devono vederci lottare e solo così potremo portarli dalla nostra parte”.

Definiti, quindi, anche i nomi dello staff tecnico a partire dai magazzinieri De Simone e Colarusso, il dirigente accompagnatore Adesso, il massoterapista Papa, il fisioterapista Criscitiello, il responsabile dello staff sanitario dr. Sullo e il preparatore atletico Prioriello. All’apice dell’organigramma la presidentessa onoraria Paola Rossi e il vicepresidente Jean Philippe Melillo.