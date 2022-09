Basket, DelFes Avellino ko contro la PSA Sant'Antimo nel test amichevole Sabato le sfide per i trentaduesimi di finale di Supercoppa di Serie B

Nuovo test amichevole al PalaDelMauro per la DelFes Avellino, sconfitta dalla Geko Partenope Sant'Antimo con il risultato finale di 66-69. Parziali di 16-20, 8-16, 19-21 e 23-12, quindi con tre vittorie per la PSA e una nelle frazioni per la squadra irpina. Si avvicino le sfide di Supercoppa per i team di Serie B. Sabato sarà primo match ufficiale al PalaDelMauro per la DelFes, che ospiterà la Juvacaserta 2021 con palla a due alle 20.30. Alle 18, invece, la gara tra la PSA e la Virtus Bava Pozzuoli al Centro Sportivo di Sant'Antimo.

Test amichevole - PalaDelMauro, Avellino

DelFes Avellino - Geko PSA SAnt'Antimo 66-69

Parziali progressivi: 16-20, 24-36, 43-57

PSA: Cantone 4, Quarisa 8, Scali 13, Sgobba 16, Mennella 8, Maggio 7, Anaekwe 6, Montanari 4, Coralic 3, Cannavina. All. Gandini.

Serie B - Supercoppa

Trentaduesimi di Finale

sabato ore 18: Sant'Antimo - Pozzuoli

sabato ore 20.30: DelFes Avellino - Juvecaserta

sabato ore 20.30: Salerno - Sala Consilina

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes