Basket: DelFes Avellino - Juvecaserta, parola ai coach Formato e Curcio È la vigilia del trentaduesimo di finale della competizione organizzata dalla LNP

È la vigilia di DelFes Avellino - Juvecaserta 2021, trentaduesimo di finale di Supercoppa di Serie B. La prima gara ufficiale della squadra irpina nella stagione 2022/2023 è stata presentata dagli assistant coach della squadra irpina, Salvatore Formato e Antonio Curcio. "Abbiamo preparato la gara con l'obiettivo di vincere, ma allo stesso tempo c'è da gestire il percorso verso il campionato. - ha spiegato Formato - Stiamo lavorando innanzitutto sulla difesa con regole ben precise da seguire. Caserta è una squadra molto forte, che non ha nascosto le ambizioni e che ha lavorato benissimo in queste settimane. Vogliamo vincere per andare avanti nella competiizone, ma vanno gestite le risorse del roster. Nel caso di sconfitta è pronto un piano partite fino all'inizio del campionato, ma ovviamente speriamo di continuare il percorso in Supercoppa ed evitare di giocare le amichevoli. Il campionato? Sarà molto particolare con la necessità da parte di tutte di iniziare bene. Solo dopo nella seconda parte può cambiare qualcosa in base ai risultati e agli obiettivi".

Il video della conferenza stampa al PalaDelMauro