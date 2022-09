Basket, DelFes Avellino all'esame Ragusa. Formato: "Supercoppa stimolante" L'assistant coach della squadra irpina ha presentato la sfida degli ottavi di finale

Domani, con palla a due 19, la DelFes Avellino sarà ospite della Virtus Ragusa per gli ottavi di finale della Supercoppa LNP Serie B. "Ragusa è una squadra costruita sulla falsariga dello scorso anno, quando hanno disputato un campionato di ottimo livello. - ha affermato l'assistant coach della squadra irpina, Salvatore Formato - Il loro riferimento offensivo è Sorrentino, capace di mettere triple irreali, come accaduto con Capo d'Orlando, ma ci sono tanti elementi di qualità. Mancano ancora tre settimane all'inizio del campionato e sicuramente abbiamo tanto da lavorare sia per aspetti difensivi che offensivi per migliorare gli automatismi che ancora non ci soddisfano completamente. È chiaro: siamo felici, contenti dei passi avanti che abbiamo dimostrato nelle ultime due partite, ma sarebbe stupido da parte nostra accontentarci di quanto visto perché siamo consapevoli del fatto che questa squadra può fare molto meglio"

La Supercoppa - "È bello confrontarsi con squadre di altri gironi, è bello giocare ogni tre giorni, ma non è il massimo vivere una prestagione con le modalità della EuroLeague perché il viaggio, come questo in Sicilia distante e lungo, toglie dei giorni di allenamento che in preparazione sono fondamentali. - ha aggiunto Formato - Stiamo cercando di ottimizzare con il preparatore fisico, Massimo Picariello, il lavoro da fare per cercare di conciliare il carico di lavoro con il risultato sportivo. È una preseason che ha un valore nel momento in cui si testa la capacità dei giocatori di stare sul pezzo quando si gioca ogni due/tre giorni ed è stimolante anche per noi allenatori preparare partite che abitualmente si preparano su più giorni e in questo caso praticamente in uno".