La Feldi Eboli supera la Sandro Abate nel "Memorial" al PalaSele L'amichevole tra le due squadre campane è terminata con il risultato finale di 4-1

È terminata la preseason 2022 della Sandro Abate. Gli irpini sono usciti sconfitti dal campo di Eboli nell’amichevole valida come seconda edizione del Memorial "Sandro Abate", vinto dalla Feldi. Il match del PalaSele è terminato sul risultato finale di 4-1. Ora è conto alla rovescia per l’inizio della stagione regolare del campionato di Serie A. Tra una settimana esatta i verdeazzurri di mister Basile affronteranno la Syn-Bios Petrarca sul parquet del PalaGozzano per la prima gara della stagione sportiva 2022/2023.

Calcio a 5 - Serie A

Prima Giornata

Città di Melilli - Came Dosson

F. Pomezia - Real San Giuseppe

Feldi Eboli - Monastir

Napoli F. - Pistoia

Padova - Avellino

Roma - Aniene

L84 - Catania

Pescara - Italservice Pesaro