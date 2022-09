Basket: DelFes Avellino, buoni segnali in Supercoppa e testa al campionato La squadra irpina metterà nel mirino l'esordio nel girone D di Serie B

Rientro dalla Sicilia con buone sensazioni nel percorso di crescita. Due vittorie nei derby contro Caserta e Sala Consilina, ko con la Virtus Ragusa (finale di 107-94) e cammino che in Supercoppa LNP Serie B termina agli ottavi di finale per la DelFes Avellino. La squadra irpina metterà nel mirino l'esordio in campionato con un gruppo che ha lanciato ottimi segnali e che appare pronto a vivere la stagione della riforma in Serie B.

Il tabellino.

Supercoppa LNP Serie B

Ottavi di Finale

Virtus Ragusa - DelFes Avellino 107-94

Parziali: 34-22, 19-23, 31-21, 23-28

Ragusa: Ianelli 25 (4/11, 2/4), Zanetti 24 (7/7, 2/5), Gaetano 15 (5/5, 0/0), Milojevic 14 (5/9, 1/3), Chessari 12 (2/2, 1/1), Festinese 9 (0/3, 1/1), Sorrentino 6 (0/3, 2/5), Tumino 2 (1/2, 0/0), Valenti (0/0, 0/2), Mirabella, Cassar, Guccione.

Avellino: Caridà 25 (3/5, 6/9), Vitale 12 (4/10, 1/4), Marra 11 (4/4, 1/4), Eliantonio 10 (5/6, 0/0), Carenza 9 (3/7, 1/3), Arienti 9 (1/3, 2/2), Valentini 6 (3/8, 0/0), Lombardo 5 (1/3, 1/1), Signorino 3 (1/1, 0/0), Venga 2 (0/1, 0/0), Bianco 2 (1/1, 0/1), Vukobrat.