Primo colpo per la Sandro Abate: 1-6 alla Syn-Bios Petrarca Gli irpini si impongono sul parquet del PalaSport di Salsomaggiore Terme

Buona la prima per la Sandro Abate. Ottimo inizio di stagione per gli uomini di mister Basile che portano a casa i primi tre punti della regular season e lo fanno contro la Syn-Bios Petrarca. Il match, valido per la prima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminato sul risultato finale di 1-6. A determinare il risultato sono state le reti di Avellino e Ugherani e le doppiette di Nicolodi e Pola; di Parrel il gol a favore dei padroni di casa. All’orizzonte, c’è l’esordio casalingo tra le mura amiche del PalaDelMauro: appuntamento venerdì, con fischio d’inizio alle 20:30, per la gara contro l’Olimpus Roma, ex compagine di Douglas Nicolodi.

Il tabellino.

Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate 1-6

Marcatori: pt 00’53” Pola, 4’41” Nicolodi, 8’34” Avellino, 17’28” Parrel; st 5’33” Nicolodi, 17’20” Ugherani, 18’21” Pola.

Syn-Bios Petrarca: Bastini, Parrel, Kakà, Mello, Bissoni, Fiuza, Molaro, Marchese, GUga, Bargellini, Benlamrabet, Oitomeia. All.: Giampaolo.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Pola, Avellino, Vitiello, Berthod, Creaco, Ugherani, Gui, Iandolo, Nicolodi. All.: Basile.

Note: Espulsioni: st 4’28” Molaro. Ammoniti: Abate, Pola, Gui, Avellino, Guga.

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Davide Plutino (Reggio Emilia) e Carmine Genoni (Busto Arsizio). Crono: Alessandro Cannizzaro (Ravenna).

RISULTATI PRIMA GIORNATA

Città di Melilli – Came Dosson 0-3

Fortitudo Pomezia – Real San Giuseppe 4-1

Olimpus Roma – Ciampino Aniene 5-3

Futsal Pescara – Italservice Pesaro 2-1

L84 – Meta Catania 1-5

Feldi Eboli – 360GG Monastir 4-2

Napoli Futsal – Futsal Pistoia 7-1