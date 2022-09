Scandone Avellino, logo all'asta: i dettagli Marchio, segni distintivi e beni mobili del club fallito nel 2021 sono in vendita

I curatori, Salvatore Santoli e Nicola Rascio, hanno reso noto la data e l'orario della vendita del marchio, dei segni distintivi e dei beni mobili della Società Sportiva Felice Scandone Spa: appuntamento fissato per il 15 novembre alle ore 11 presso il Tribunale di Avellino per l'asta del logo del club cestistico, dichiarato fallito il 29 luglio 2021 dopo 73 anni di storia, 19 vissuti in massima serie con una Coppa Italia vinta nel 2008, una partecipazione alla EuroLeague (2008/2009) e alle finali di Supercoppa Italiana e FIBA Europe Cup e a due semifinali Scudetto. Ora è attesa per gli sviluppi relativi al marchio e a ciò che potrà accadere nel mese di novembre. Ad Avellino la DelFes è attiva in Serie B dall'estate 2021 con l'obiettivo di confermare il capoluogo e la provincia irpina nelle serie nazionali e con la prospettiva di rilanciare il basket nel prossimo futuro.