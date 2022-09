FOTO | Basket, IVPC al fianco della DelFes Avellino: è il main sponsor Annuncio in conferenza stampa e il club ha svelato la maglia ufficiale 2022/2023

Il gruppo IVPC, leader a livello nazionale nel settore delle energie rinnovabili, che vanta una pluriventennale esperienza nello sviluppo, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici, è il main sponsor della DelFes Avellino. Presentazione ufficiale nella sala stampa del PalaDelMauro per la partnership e per la nuova divisa del club irpino, lanciato verso la seconda stagione in Serie B. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della IVPC DelFes, Gennaro Canonico, il direttore generale, Paolo Rotondi, e il capitano del roster avellinese, Alessandro Marra.

"Presentiamo il main sponsor per la testimonianza di vicinanza e di investimento che ha fatto l'azienda: sarà l'IVPC dell'avvocato Vigorito, che per impegni professionali non è qui, ma non mancherà successivamente al palazzetto. - ha affermato Canonico - IVPC ci ha già sostenuto nella scorsa stagione. Ha creduto ancora di più in noi e affiancherà la ragione sociale: sarà IVPC DelFes Avellino da oggi in poi".

"L'obiettivo è quello di fare una stagione importante. Abbiamo imparato dagli errori e abbiamo cercato di tracciare una strada completamente diversa grazie all'aiuto importante come quello dell'IVPC. - ha aggiunto Rotondi - Ringrazio nuovamente il presidente Vigorito e queste nuove amicizie ci permettono di programmare in modo diverso e ci danno maggiore serenità. È un campionato difficile, abbiamo investito e ci aspettiamo dei risultati, non quelli che ho letto su qualche testata, ma vogliamo innanzitutto la permanenza nella categoria in ottica della riforma che apre al ritorno di una Serie B d'Eccellenza".