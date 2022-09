Sandro Abate - Olimpus Roma al cardiopalma: vincono i Blues per 2-3 Irpini ko alla prima al PalaDelMauro. Testa al derby contro la Feldi Eboli

La Sandro Abate va k.o. all’esordio stagionale sul parquet del PalaDelMauro. Gli irpini, dopo la vittoria all’esordio in campionato contro la Syn-Bios Petrarca (1-6), cedono il passo in una gara rocambolesca contro l’Olimpus Roma. Il match, valido per la seconda giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminato con il risultato finale di 2-3.

I Blues vanno in vantaggio dopo circa tre minuti dal fischio d’inizio con la rete di Marcelinho. A pareggiare i conti, in seguito, ci pensa Gui. A condizionare la seconda frazione di gioco, è una baruffa tra le due compagini allo scadere del primo tempo: espulsi Basile, D’Orto, Alex e Gui. Nel secondo tempo, l’Olimpus Roma mette un’ipoteca sui tre punti con le reti di Joselito e Cutrupi. Inutile il raddoppio di Ugherani a 6 secondi dal termine.

Per Abate e compagni, è già testa al primo derby stagionale: appuntamento al 14 ottobre per il match contro la Feldi Eboli. Fischio d’inizio alle 20,30 al PalaSele.

Primo tempo – Via al match tra Sandro Abate e Olimpus Roma. La gara corrisponde fin da subito alle aspettative, con ritmi intensi e occasioni da una parte e dall’altra. Ad avere la meglio, però, sono gli ospiti: errore nella gestione della sfera da parte degli irpini e ottima ripartenza dei Blues. È Marcelinho a siglare lo 0-1 a 3 minuti e 10 secondi dal fischio d’inizio. Non passa molto tempo dalla reazione dei padroni di casa: Avellino serve in maniera impeccabile Alex che trova il giusto tap-in, ma l’estremo difensore Ducci salva in extremis sulla linea. Nei minuti successivi, non mancano le opportunità per entrambe le compagini. La Sandro Abate, nonostante produca gioco, paga errori di imprecisione dettati dal nervosismo. Il pareggio, però, arriva quando mancano 7 minuti e 16 secondi dall’intervallo: la rete dell1-1 è firmata da Gui che, a tu per tu con Ducci, non sbaglia e buca la rete. La replica dell’Olimpus Roma lascia attendere solo il tempo di riporre nuovamente la sfera in campo, ma il legno salva gli irpini dal tiro di Cutrupi. A soli tre secondi dall'intervallo alta tensione tra le due compagini dopo uno scontro tra l’ex di turno Bagatini e il portiere irpino Parisi. Piovono cartellini rossi e si va a riposo sull’1-1.

Secondo tempo – Non un buon inizio per la Sandro Abate. Con entrambe le compagini in inferiorità numerica dopo lo spiacevole episodio allo scadere del primo tempo, i verdeazzurri pagano caro anche l’errore di uscita dell’estremo difensore irpino Berthod. Tutto facile per Joselito, che porta i suoi in vantaggio sull’1-2. Nei minuti seguenti, i ritmi riprendono a essere incessanti come nella prima frazione di gioco. Quando il cronometro segna 8 minuti e 16 secondi, la rete del tris a favore dell’Olimpus Roma è un gol già visto: porta spalancata e centro di Cutrupi. Abate e compagni, in seguito, proseguono il match con il portiere di movimento, prima con Ugherani, dopo con Spellanzon. Gli irpini lottano fino al suono della sirena per tentare di ribaltare il risultato ma non c’è più tempo: Ugherani accorcia inutilmente le distanze con un gol a sei secondi dal triplice fischio. Termina 2-3 al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Olimpus Roma 2-3

Marcatori: pt 3’10” Marcelinho, 12’50” Gui; st 1’20” Joselito, 11’44” Cutrupi, 19’54” Ugherani.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Nicolodi, Avellino, Spellanzon, Creaco, Ugherani, Gui, Iandolo, Berthod, Rizzo. All.: Basile.

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Schininà, Marcelinho, Joselito, Cutrignelli, Batella, Cutrupi, Bagatini, Di Eugenio, Dimas, Cerulli. All.: D’Orto.

Note: Espulsioni: Alex, Gui, Basile e D’Orto al pt 19’55”. Ammoniti: Dimas, D’Orto, Avellino, Ugherani, Cutrupi.

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi) e Luca Serfilippi (Pesaro). Crono: Emilio Romano (Nola).