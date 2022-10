Basket, IVPC DelFes Avellino: buona la prima. Vittoria contro Corato (76-57) Buonissima prestazione per la squadra di coach Benedetto. Successo all'esordio in campionato

Esordio vincente per l'IVPC DelFes Avellino: battuta l'Adriatica Industriale Corato con il risultato finale di 76-57. Parziali di 19-14, 14-11, 23-14 e 20-18 con la squadra irpina abile a vincere tutti i periodi e ad allungare nella terza frazione per la gestione della parte conclusiva del match. L'IVPC DelFes chiude con quattro uomini in doppia cifra e buona distribuzione e tra gli applausi del pubblico presente al PalaDelMauro: buonissima risposta di pubblico alla prima di campionato con la tribuna Terminio gremita e con i tifosi che hanno apprezzato quanto presentato sul parquet dal roster di coach Giovanni Benedetto.

Serie B - Girone D

Prima Giornata

IVPC DelFes Avellino - Adriatica Industriale Corato 76-57

Parziali: 19-14, 14-11, 23-14, 20-18

Avellino: Marra 14 (4/7, 2/4), Caridà 14 (3/6, 2/3), Petrucci 11 (1/3, 3/3), Eliantonio 10 (4/8, 0/0), Valentini 8 (4/5, 0/0), Vitale 7 (2/8, 0/1), Arienti 6 (0/1, 2/4), Venga 4 (2/4, 0/1), Carenza 1 (0/2, 0/1), Bianco 1 (0/3, 0/0), Vukobrat, Signorino.

Corato: Infante 15 (6/14, 1/2), Battaglia 13 (2/7, 2/5), Gatta 13 (2/4, 3/7), Idiaru 9 (3/6, 0/0), Tomasello 3 (1/2, 0/0), Stella 2 (1/5, 0/5), Artioli 2 (1/3, 0/1), Del Tedesco Alves (0/0, 0/2), Sgarlato, Messina.