Pugilato, pesi medi: Dello Russo è il nuovo campione regionale youth L'atleta del team Cardamone ha conquistato anche il pass per i campionati italiani

Nicola Dello Russo è il nuovo campione regionale youth dei pesi medi di pugilato. L'atleta, allenato da Agostino Cardamone, ha conquistato il titolo campano di categoria nello scorso weekend. L'allievo dell'ex campione del mondo WBU ha conquistato anche il pass per i campionati italiani. Ecco già un nuovo obiettivo per Dello Russo, che "si conferma una sicura promessa dello sport irpino", come sottolineato dal Coni Avellino. "Grazie ad un grande entusiasmo e alla grande motivazione è già al lavoro con il suo team per ben figurare ai prossimi campionati italiani", si legge nella nota diffusa dal delegato provinciale, Giuseppe Saviano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Pugilistica Cardamone