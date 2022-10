Basket, l'IVPC DelFes Avellino vince il derby: battuta Pozzuoli 67-76 La squadra irpina non sbaglia e firma il bis con Eliantonio protagonista (22 punti)

L'IVPC DelFes Avellino supera la Virtus Bava Pozzuoli, vince il derby con il risultato di 67-76. Giacomo Eliantonio è miglior realizzatore della squadra irpina con 22 punti, ma è buonissima la distribuzione delle risorse per il roster di coach Giovanni Benedetto con Marco Venga in doppia cifra in una gara in cui gli ospiti hanno subito il rientro della squadra di coach Valerio Spinelli nel terzo periodo. L'IVPC DelFes vince migliorando in difesa nell'ultima frazione e andando oltre l'assenza di Giovanni Carenza, a referto, ma mai inserito in quintetto dal tecnico calabrese. Riccardo Arienti è uscito per infortunio al 30'. Ai flegrei non basta Iba Koite Thiam da 15 punti.

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - IVPC Del Fes Avellino 67-76

Parziali: 13-20, 13-17, 26-17, 15-22

Pozzuoli: Thiam 15 (6/6, 0/0), Venier 13 (2/3, 3/7), Sirakov 11 (2/5, 2/7), Cucco 7 (1/2, 1/2), Mehmedoviq 7 (0/3, 0/0), Cagnacci 5 (0/0, 1/2), Greggi 4 (1/2, 0/1), Simonetti 2 (1/1, 0/1), Tamani 2 (1/1, 0/0), Spinelli 1 (0/2, 0/0), Scotto, Miaffo. All. Spinelli

Avellino: Eliantonio 22 (7/9, 1/2), Venga 12 (6/8, 0/0), Bianco 8 (1/2, 2/3), Valentini 8 (2/5, 0/1), Caridà 7 (1/2, 1/2), Vitale 6 (0/2, 2/5), Marra 6 (3/4, 0/0), Arienti 5 (1/1, 1/4), Petrucci 2 (1/1, 0/4), Signorino, Carenza, Vukobrat. All. Benedetto